Ucciso con una fiocina: il cordoglio del sindaco di Ancona

"Dolore e sconcerto per la fine violenta di una giovane vita". E' quanto esprime a nome della Amministrazione comunale e di tutta la città il sindaco di Ancona Daniele Silvetti in merito all'uccisione - ieri a Sirolo - di Klajdi Bitri, un giovane albanese residente nel capoluogo dorico, impiegato presso una ditta di costruzioni navali.

"Notizie come questa - dichiara il sindaco - lasciano senza parole, per l'efferatezza del gesto che ha tolto la vita a Klajdi e per la futilità dei motivi. E commozione per la vicenda nel suo complesso, se è vero come sembra che lo sfortunato ragazzo era intervenuto in soccorso di un amico, con spirito di generosità. Tutta la società di fronte a questi episodi deve interrogarsi sul perché di tanta violenza e per promuovere una cultura del rispetto, della tolleranza, della comprensione reciproca, fermo restando che le istituzioni devono fare la loro parte. Non dimenticheremo Klajdi e il suo esempio di altruismo" conclude Silvetti.



