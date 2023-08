Sei feriti in un incidente stradale lungo la Ss Salaria

E' di sei feriti, di cui due in maniera seria, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 lungo la SS4 Salaria in corrispondenza della galleria del centro abitato di Arli nel territorio del Comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno).

L'incidente ha coinvolto due autovetture che provenivano in senso opposto e che si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118. I sanitari hanno constatato la gravità dei traumi riportati, in particolare da due persone, e hanno disposto il trasferimento in altrettante eliambulanze all'ospedale regionale Torrette ad Ancona. Gli altri quattro feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli.

I vigili del fuoco di Ascoli hanno partecipato alle operazioni di soccorso per favorire le quali è stata temporaneamente interrotta la viabilità. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'intervento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA