Maltempo: forte vento sulle Marche

Forte vento sulle Marche nel pomeriggio e nelle ore serali, in linea con le previsioni di un'allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale, che annunciava raffiche fino a burrasca forte o tempesta. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare lungo la costa a Senigallia, Montemarciano, Fano e Pesaro, due città che ne hanno totalizzati 40. Ma ci sono richieste anche da Jesi e Fabriano, in provincia di Ancona. In quest'ultima città a scopo precauzionale già da stamane era stato chiuso al traffico un tratto alberato di via Don Riganelli. Si tratta di un'area in cui nelle scorse settimane erano caduti a causa del maltempo degli alberi, risultati deteriorati in precedenza. Sono state disposte verifiche sulla stabilità di tutti gli alberi.



