Ucciso con una fiocina a Sirolo per lite di viabilità

Un giovane è stato ucciso in strada a Sirolo, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina. E' successo nel pomeriggio, in mezzo alla gente in via Cilea nella cittadina balneare. Secondo le prime informazione il fatto sarebbe avvenuto durante un diverbio tra due automobilisti per una mancata precedenza.

Il giovane, poi ucciso, era in auto con un amico, l'aggressore su un altro veicolo e ad un certo punto avrebbe tirato fuori un fucile da sub e colpito l'altro automobilista con una fiocina per poi darsi alla fuga. Indagano i carabinieri, che hanno allestito posti di blocco in tutta la provincia.





