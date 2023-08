Barricato in casa nel Pesarese, apre la porta ai carabinieri

Ha aperto la porta ai carabinieri intorno alle 9:30 di oggi il 38/enne di origine albanese da ieri a mezzogiorno barricato in casa a Morcioloa di Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino, insieme al suo cane maremmano, minacciando di suicidarsi o di far esplodere il palazzo. L'uomo, che ha problemi psichici e che non avrebbe assunto da tempo i farmaci necessari, è stato convinto dai militari ad arrendersi dopo quasi 24 ore di trattative: è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Pesaro per essere ricoverato in psichiatria. In casa abita con i genitori, che quando si è barricato dentro, non erano presenti. Per precauzione nell'immobile erano state tolte elettricità e gas.



