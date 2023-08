Teschio umano recuperato in una zona impervia del Fermano

Un teschio umano, piuttosto datato, mancante della mandibola, è stato recuperato nel tardo pomeriggio nel Fermano, in particolare nella zona intorno a Montefortino. A trovarlo, nella zona impervia di San Chiodo a Rubbiano, non lontana dal fiume Tenna, è stato un escursionista e volontario che lo ha poi fotografato e segnalato ai carabinieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero materiale del reperto di cui si dovrà accertare la datazione.

Con ogni probabilità la Procura di Ascoli Piceno, competente per giurisdizione nella zona, aprirà un fascicolo anche per dare corso ad accertamenti tecnico-scientifici sul teschio al fine di stabilirne la datazione. Intanto il reperto è stato sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, intervenuti sul posto nello specifico con i militari della Stazione di Amandola.

I risultati degli accertamenti tecnici permetteranno di capire a quanto risale il teschio e di calibrare le indagini per identificare la vittima, incrociando anche il risultato con le informazioni su persone scomparse in quella zona o in un'area più ampia.



