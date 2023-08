Perseguitava l'ex moglie, dovrà restare almeno 500 metri da lei

Atti persecutori contro l'ex moglie compiuti sia in Piemonte e sia nelle Marche, in particolare in un paesino in provincia di Fermo. I militari della locale Stazione, su attivazione della Stazione dei Carabinieri di un centro del Torinese, hanno dato esecuzione a una misura cautelare di divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal gip del Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di un cittadino straniero, 42enne, con pregiudizi di polizia, per reato di atti persecutori ai danni della ex coniuge.

La misura cautelare prevede il divieto di avvicinarsi all'ex moglie, alla sua abitazione e ovunque si trovi, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla donna e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo.

L'Autorità Giudiziaria è stata informata dai carabinieri e procederà nelle attività investigative.



