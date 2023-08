Malore durante camminata in zona impervia, soccorsa ad Apecchio

Una donna è stata colta da malore durante una camminata in un sentiero in zona impervia, in località Ca' Rossana di Apecchio (Pesaro Urbino), nei pressi della falesia Rio Vitoschio.

Per questo, verso le 11.30 di stamattina, è stata soccorsa dai vigili del fuoco, dal Corpo naziona del Soccorso alpino e Speleologico Marche, dai sanitari del 118.

La squadra di Pesaro dei vigili del fuoco è intervenuta con due mezzi 4x4 e ha provveduto a raggiungere la signora insieme ai sanitari del 118 e ai tecnici del Cnsas. L'elicottero Icaro 2, giunto in prossimità della paziente, vista la presenza di fitta boscaglia e l'impossibilità di usare un verricello, ha sbarcato l'infermiere medico e il rianimatore, oltre a tecnico di Elisoccorso del Cnsas che, dopo aver stabilizzato la donna, hanno provveduto a recuperarla con tecniche alpinistiche e posizionarla in un punto più aperto del bosco. Poi l'equipaggio di Icaro 2 e la paziente sono stati evacuati con verricello mentre il Soccorso Alpino ha accompagnato a valle gli altri escursionisti della comitiva. L'infortunata è stata trasportata in eliambulanza fino ad un punto d'incontro dove un'ambulanza l'ha trasferita all'ospedale di Urbino per le cure e l'assistenza del caso.

