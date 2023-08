Giornata di relax a Senigallia per ex ct azzurro Mancini

Giornata di riposo nel mare di Senigallia, in provincia di Ancona, per l'ex ct della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini. Giunto oggi a Jesi, la sua città natale, per far visita ai genitori, nel pomeriggio Mancini si è trasferito in un lido di Senigallia in compagnia di alcuni amici.

All'uscita del "bagno" non ha voluto fare dichiarazioni, dirigendosi in albergo. Per poi trascorrere la serata in un ristorante, sempre di Senigallia, ancora con gli amici di sempre che giurano di non aver raccolto alcuna confidenza sulla prossima destinazione del tecnico, il quale sembra sempre più vicino ad assumere la guida della nazionale dell'Arabia Saudita.





