Venditori abusivi, 21mila prodotti andranno a famiglie indigenti

Un totale di 88 venditori ambulanti abusivi, di origine straniera, individuati e sanzionati; sequestro di oltre 21mila tra articoli di abbigliamento, calzature, accessori e bigiotteria varia, tra cui t-shirt, pantaloncini, cinture, ombrelloni, occhiali da sole, costumi da bagno, teli da mare, aquiloni, gonfiabili e giocattoli vari. E' il bilancio finora del piano straordinario di interventi anti-contraffazione e anti-abusivismo commerciale condotti sulla riviera di Ancona dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, predisposto in funzione dell'intensificazione dei flussi turistici verso le località di villeggiatura dei comuni di Ancona, Senigallia, Numana, Sirolo, Montemarciano e Falconara Marittima.

Tutti i prodotti sequestrati, una volta concluse le procedure amministrative, verranno affidati ad associazioni di volontariato operanti sul territorio anconetano che poi li distribuiranno a famiglie indigenti e bisognose.

I controlli dei finanzieri anconetani si sono concentrati nelle spiagge del litorale e nei principali luoghi di aggregazione e della movida rivieraschi. Durante uno dei numerosi interventi, presso la spiaggia Urbani in località Sirolo, un venditore, alla vista degli operanti, ha tentato la fuga in mare per sottrarsi al controllo portando con sé l'espositore e lo zaino contenente circa 300 articoli di abbigliamento ed accessori che aveva al seguito. Soltanto dopo una lunga interlocuzione con l'uomo, i finanzieri sono riusciti a convincere il soggetto ad uscire dall'acqua e a consegnare la merce per poi procedere con la prevista verbalizzazione.

Nell'ambito delle operazioni di sequestro della merce illecitamente commercializzata sono state contestate violazioni amministrative previste dalla normativa in materia, che prevedono sanzioni pecuniarie tra i 516 e 25mila euro.



