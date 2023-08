Simulò rapina per nascondere un ammanco al bar, denunciato

Simula una rapina per nascondere al socio un ammanco di 500 euro dal bar: denunciato in stato di libertà dai carabinieri per simulazione di reato. Le indagini erano state condotte dalla Stazione di Fermo dell'Arma dopo la denuncia di rapina presentata nel maggio scorso.

Le indagini, supportate da numerosi filmati di videosorveglianza e da dichiarazioni di testimoni, hanno chiarito che l'uomo aveva simulato una rapina presso il proprio esercizio commerciale per celare al socio del bar oggetto della simulata rapina, un ammanco di cassa di 500 euro. Il denaro, secondo gli accertamenti, era stato utilizzato a fini personali, all'insaputa del socio. I carabinieri di Fermo hanno informato la Procura e il presunto responsabile della simulazione di rapina è stato denunciato.



