Adoc Marche, 'inflazione al 5,7% ma redditi fermi a 3 anni fa'

"L'inflazione frena la sua corsa ma i rincari continuano a farsi sentire con forza nelle tasche dei marchigiani a causa di salari a crescita pressoché zero rispetto al pre-pandemia". E' il monito lanciato da Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori Marche). "Mentre i prezzi generali al consumo presentano per il mese di luglio un tasso tendenziale del 5,7%, con alimentari e spese energetiche rispettivamente all'11,6% e al 10,2%, - fa presente - i redditi non hanno tenuto lo stesso passo. Le retribuzioni medie lorde dei dipendenti marchigiani del settore privato hanno segnato un valore positivo ascrivibile al solo recupero delle ore lavorate dopo il blocco delle attività causato dalla pandemia. Se invece confrontiamo le dichiarazioni dei redditi 2022 con il 2019 il risultato è pressoché invariato (-0,39%)".

"I prezzi del carrello della spesa sono più alti dell'inflazione e ad oggi il potere di acquisto delle famiglie è già stato eroso - spiega Alessia Ciaffi, coordinatrice Adoc Marche - Per arginare questo fenomeno che impatta fortemente sui consumatori, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto dal primo ottobre al 31 dicembre il trimestre anti inflazione, in cui verrà applicato un prezzo calmierato su prodotti a largo consumo nel carrello della spesa. L'iniziativa, sollecitata dai lavori della Commissione di Allerta rapida di cui Adoc nazionale fa parte, nasce dal protocollo salva spesa.

Come associazione dei consumatori, accogliamo favorevolmente questa azione governativa ma non possiamo non sollevare delle perplessità".

"Inoltre, come per il caro bollette rivendichiamo la necessità di piani strutturali: un solo trimestre anti- inflazione: non è sufficiente soprattutto in previsione di un nuovo incremento del costo dell'energia e del pesante riverbero del mancato rinnovo dell'accordo sul grano da parte della Russia". Di necessità di misure strutturali parla anche Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche che sottolinea come sia "necessario arginare il fenomeno sempre più esteso anche nelle Marche dei lavoratori poveri rinnovando subito i contratti per recuperare il potere d'acquisto dei salari mangiato dall'inflazione".



