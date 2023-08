Rimossi ombrelloni, sdraio e pali da spiaggia libera Pesaro

Alle prime luci dell'alba di oggi personale della Guardia Costiera e del Comando di Polizia Locale di Pesaro, con il supporto di mezzi e uomini del Centro Operativo del Comune di Pesaro, ha proceduto, lungo il litorale di giurisdizione, alla rimozione di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, pali di supporto, altro) lasciate incustodite sulle spiagge libere. L'operazione arriva a conclusione di una mirata attività di prevenzione, anche con installazione di apposita segnaletica, finalizzata a contrastare tale fenomeno, vietato dai regolamenti regionale e comunale di uso degli arenili, che sottrae di fatto alla pubblica fruizione ampi tratti di spiaggia libera.

La polizia locale ha constatato che molti bagnanti, al fine di prevenire il sequestro dell'ombrellone, conficcano nella sabbia tubi in materiale plastico ma anche metallico, quali supporti per ombrelloni, poco visibili ad ignari utenti del mare, comportando ciò anche un potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro cautelare amministrativo e depositato per la custodia presso i locali del Centro Operativo comunale. I controlli, fa sa proseguiranno senza sosta per tutta la stagione estiva, a tutela dei pubblici usi del mare e della libera fruizione delle spiagge libere illecitamente occupate.



