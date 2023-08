Precipita con il trattore per 70 metri in un dirupo, deceduto

Precipita in un dirupo, per circa 60-70 metri, con un trattore gommato e cabinato mentre lavora il campo vicino casa. L'incidente costato la vita a un uomo di circa 70 anni è accaduto nel pomeriggio, verso le ore 14, a Monsampietro Morico, in provincia di Fermo.

A dare l'allarme sono stati alcuni famigliari dell'uomo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco da Fermo e Amandola, e i sanitari. I pompieri hanno utilizzato il supporto dell'elicottero Drago proveniente dal Nucleo di Pescara per calarsi nella scarpata con tecniche Speleo alpino fluviale. Il trattore si è frantumato nella caduta ma la cabina era rimasta integra: all'interno il corpo senza vita dell'agricoltore, deceduto probabilmente a causa dei gravissimi traumi riportati, che è stato recuperato con un verricello. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente.



