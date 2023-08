Export Marche in 3 mesi doppia la media Italia, +13,3%

Nel primo trimestre di quest'anno l'export dei distretti marchigiani è stato pari a circa 1,3 miliardi di euro e ha registrato un aumento del 13,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (pari a più 153 milioni di euro). Un trend di crescita dell'export distrettuale, quello che emerge dall'analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, migliore rispetto alla media dei distretti italiani (+7,1%), e che continua per il nono trimestre consecutivo.

Bene i distretti del sistema moda, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 (+19,4%). Le Calzature di Fermo, primo distretto per export regionale, con 467 milioni di euro nel primo trimestre, ha registrato una crescita tendenziale del 16,5% (+66 milioni); Abbigliamento marchigiano +29,7%; Pelletteria di Tolentino +24,4%; Jeans valley del Montefeltro +17,9%. Crescita più contenuta per i distretti del sistema casa: Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano, export di 263 milioni di euro, +2,1% tendenziale; Cucine di Pesaro, con 84 milioni di euro di export, sono sostanzialmente stabili (+0,5%).

Le Macchine utensili e per il legno di Pesaro hanno registrato 163 milioni di euro di export (+21,3%). Brillante l'andamento anche del distretto Strumenti musicali di Castelfidardo (+26,9%). Lieve contrazione (-0,5%) per il Cartario di Fabriano. L'andamento delle esportazioni distrettuali marchigiane è stato buono verso i mercati maturi (+13,6%) e verso i nuovi mercati (+12,9%). Tra i principali sbocchi commerciali, aumenti significativi verso Francia (prima destinazione commerciale, +34 milioni di euro), Polonia (+12 milioni di euro), Paesi Bassi (+9) e Germania (seconda destinazione commerciale, +9 milioni). Contrazioni significative riscontrate solo verso la Cina (-9 milioni).

"I risultati dell'export confermano la competitività dei distretti industriali delle Marche", rimarca Alessandra Florio, direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo.

"Ad oggi come Intesa Sanpaolo abbiamo siglato 22 programmi di filiera in regione, per facilitare l'accesso al credito delle imprese che ne fanno parte, coinvolgendo circa 350 fornitori per un giro d'affari complessivo di oltre 2 miliardi di euro".





