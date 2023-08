Bonaccini, 'no a strabismo alleanze, guardare al civismo'

Il Pd deve "parlare largo" e "guardare al civismo" per vincere le elezioni ed evitare che nei prossimo ballottaggi manchino i voti necessari per vincere come accaduto a "Pisa, Siena, Massa e Ancona". Lo ha detto il presidente del Pd e dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini parlando alla Festa de l'Unità a Grottammare (Ascoli Piceno).

"Non vorrei fossimo strabici nelle alleanze: non possiamo guardare solo da una parte. - ha ammonito - Penso ai ballottaggio persi, tranne a Vincenza dove si è pescato anche al civismo di centrodestra e ha mandato a casa la destra". Bisogna "parlare largo perché da soli non bastiamo. - ha proseguito - Agli amici dei 5s e Terzo Polo diciamo: da soli non bastiamo ma voi credete senza il Pd di battere questa destra?". "Con pazienza bisogna raccogliere il civismo che non vuole stare nei partiti ma accetta di governare anche con i partiti".

Bonaccini ha parlato di diritti civili ma anche della necessità "di lavorare per convincere gli elettori delle nostre idee e avere in futuro una maggioranza di parlamentari che voti misure per dare diritti a chi non li ha". "Ma se vogliamo essere una forza che vuole candidarsi a maggioranza del Paese - ha affermato - ogni volta che parla di diritti civili ci metta anche i diritti sociali: dal lavoro alla scuola, alla sanità.

Sento calare il termine imprese e non lo voglio, non voglio regalare milioni di voti di imprenditori, artigiani, commercianti, liberi professionisti, partite Iva. E senza impresa non ci sarebbe abbastanza lavoro. Ci interessa l'impresa sana, seria, che rispetta le regola la dobbiamo rappresentare anche noi". " Dobbiamo lavorare per rimetterci in cammino, parlare largo, preoccuparci meno degli altri e più di quello che proponiamo". "Ai miei valori non rinuncio - ha concluso - ma ogni tanto le elezioni proviamo a vincerle".



