Acquaroli, 7 anni fa morte e distruzione, ricordiamo le vittime

"Sette anni fa forti scosse di terremoto svegliarono l'Italia centrale portando morte e distruzione e tanto dolore. A sette anni ricordiamo le 300 vittime, 52 nella nostra regione, ad Arquata e Pescara del Tronto". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel settimo anniversario del sisma che colpì il Centro Italia, e in particolare le Marche, nel 2016.

"Continua quotidianamente il nostro impegno per la ricostruzione, - afferma il governatore - la messa in sicurezza, la ripresa socio-economica e la competitività di questo straordinario territorio, che merita di tornare al più presto alla normalità e riconquistare la sua piena potenzialità".





