Silvetti, 'straordinario Tamberi, Ancona sul tetto del mondo'

"Gianmarco Tamberi è Campione del mondo! L'atleta anconetano conquista l'unica medaglia che mancava ai Mondiali di Budapest in una emozionante finale che lo ha visto volare a 2.36! Congratulazioni". Lo scrive in un post su Facebook il presidente delle Marche Francesco Acquaroli.

Anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, esulta per l'impresa dell'atleta anconetano: "straordinaria impresa del nostro Gianmarco Tamberi che conquista la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali di Atletica 2023!! Ancona sul tetto del mondo!! Orgoglio italiano", conclude il primo cittadino concludendo il post con tricolore.



