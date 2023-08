Prefetto Ancona incontra direttrice Ufficio scolastico Marche

Il Prefetto di Ancona Darco Pellos ha ricevuto stamattina, in visita di cortesia la nuova direttrice generale dell'Ufficio Scolastico regionale delle Marche Donatella D' Amico.

Nominata dal Ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, la nuova Responsabile della scuola marchigiana ha preso servizio il 7 agosto negli uffici di Ancona, lasciando la dirigenza dell'Ente peril Diritto allo Studio Universitario del Piemonte. La neo direttrice generale dell'Usr Marche, fa sapere la Prefettura, "ha espresso la propria soddisfazione per I' incarico assegnatole ed ha assicurato il massimo impegno in favore del mondo scolastico delle Marche e la disponibilita a collaborare con le Istituzioni su temi di interesse comune". Il Prefetto ha ringraziato la dottoressa D' Amico per la disponibilita, formulando i migliori auguri di buon lavoro.





