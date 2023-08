Incidente con una mola sul lavoro, operaio ferito a un braccio

Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Castignano (Ascoli Piceno). Gravemente ferito ad un braccio un giovane operaio che stava utilizzando una mola. Nell'effettuare l'operazione, qualcosa deve essere andato storto e la lama è finita su un braccio causando una grave lesione ad un polso per l'operaio.

Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118 che, constatata la gravità della lesione riportata dall'uomo, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Trauma Center dell'ospedale Torrette di Ancona dove l'operaio si trova ricoverato. In corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità sull'accaduto. Sul posto i carabinieri e personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria territoriale.



