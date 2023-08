Crollo parziale volta altare chiesa di Santa Maria Spinelle

Stamattina si è verificato il crollo parziale della volta di un altare laterale nella chiesa di Santa Maria delle Spinelle di Cabernardi, a Sassoferrato (Ancona), chiesa di riferimento per molti parrocchiani per la messa nei giorni ferialie, nelle domeniche e nei giorni festivi.

L'area è stata transennata per interdirne l'accesso. Mentre gli oggetti sacri presenti nell'area del cedimento sono stati recuperati e consegnati al parroco.

"Poteva essere una tragedia", commenta il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci. L'area è stata transennata per interdirne l'accesso. Mentre gli oggetti sacri presenti nell'area del cedimento sono stati recuperati e consegnati al parroco. Sono prontamente intervenuti sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, i carabinieri della stazione di Sassoferrato, insieme ai vigili urbani e ai tecnici dell'Ufficio comunale. È stato effettuato il transennamento per interdire l'accesso alla chiesa.

"La casa parrocchiale, adiacente alla chiesa, era inagibile da qualche anno. Mentre all'interno della chiesa si celebravano le Sante Messe tutti i giorni. Poteva essere veramente una tragedia se il crollo fosse coinciso come orario con le funzioni religiose", dice ancora il primo cittadino. Le cause che hanno portato a questo crollo parziale potrebbero essere da ricercare in lavori di manutenzione da fare, oltre che a possibili danni dovuti alle scosse di terremoto del 2016 scorso. "Si è deciso di celebrare le messe nei locali del circolo Acli presente nella frazione di Sassoferrato. Appena sarà possibile, cercheremo di capire come avviare i lavori il prima possibile, una volta reperite le necessarie risorse", conclude Greci.



