Un chilo d'hascisc nascosto in casa, arrestato dalla polizia

Deteneva oltre un chilogrammo di hascisc suddiviso in 11 panetti, oltre a materiale utile per il frazionamento compreso un bilancino di precisione. Per un minorenne residente a Pesaro l'Autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in Istituto penale per i minorenni.

La Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino si è recata a casa del minore il 22 luglio scorso. Alla vista degli agenti, il minore si era mostrato subito collaborativo e aveva consegnato due panetti di hascisc, che teneva nel comodino della sua stanza, assieme ad un bilancino e ad un altro pezzo dello stesso stupefacente. I poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo ancora più approfondito con una perquisizione domiciliare. Prima che iniziasse, il minorenne ha deciso di consegnare uno zainetto in cui erano contenuti altri nove panetti di hashish e materiale per il frazionamento, per un quantitativo totale superiore ad un chilogrammo. Il giovane è stato condotto in Questura e sottoposto ad "accompagnamento a seguito di flagranza". Il pubblico ministero di turno della Procura dei Minorenni di Ancona ha disposto la sua collocazione presso il Centro di Prima Accoglienza di Ancona, in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, giunte qualche giorno dopo con la disposizione della custodia cautelare in Istituto Penale per i Minorenni.



