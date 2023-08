Tamberi, mi sento come un umano che batte i supereroi

"Ho battuto i supereroi. Mi sento un umano che batte gli eroi". Così Gianmarco Tamberi dopo la conquista dell'oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest."E' pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati. In queste manifestazioni so di poter dare il meglio", aggiunge. "Serviva 2.38 e 2.40, sono rimasto concentrato divertendomi. Il mio segreto è essere me stesso. Sapevo che il 2.36 era un match point. Mi sono caricato di tante responsabilità, non è stato facile separarmi da mio padre. Ho vinto una nuova sfida, è stato un percorso che mi dà energia. Dedico la medaglia a mio padre, con cui non parlo da un po'".



