Schianto tra auto e tir, stop traffico Ss16 a Castelfidardo

A Castelfidardo (Ancona), a causa di un incidente, il traffico sulla Strada statale 16 Adriatica è stato bloccato per qualche ora in entrambe le direzioni, da rotatoria a rotatoria al km 316+180, all'altezza del Klass Hotel.

Verso le 11 la viabilità è tornata regolare dopo l'intervento dell'Anas e della Polizia locale di Castelfidardo.

Nell'impatto, che ha coinvolto due auto e un autoarticolato, una donna è rimaste ferita ed è stata trasportata in ospedale. Da una prima ricostruzione, un'auto ha urtato la parte sinistra dell'autoarticolato e poi la carambola ha coinvolto un altro veicolo. La dinamica comunque è ancora in fase d'accertamento. Personale Anas e Polizia locale hanno poi gestito il traffico in piena sicurezza e poi ripristinato la regolare viabilità.

