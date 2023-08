Pesaro Capitale Cultura, la Galleria delle Marche si rinnova

Mostre, i restauri e progetti ambiziosi per la Galleria Nazionale delle Marche che, in vista della celebrazione di Pesaro Capitale della Cultura 2024, ha avviato un programma di riqualificazione che andrà ben oltre la scadenza del prossimo anno.

Il primo appuntamento è a ottobre con la grande mostra dedicata ai tesori meno noti provenienti dai depositi, L'altra collezione. Storie e opere dai depositi della Galleria Nazionale delle Marche. L'obiettivo dell'esposizione è la presentazione ai visitatori di una selezione di opere proveniente dai depositi della Galleria del palazzo di Urbino e che, per l'occasione, sono state oggetto di nuovi studi e di interventi di manutenzione straordinaria e restauro. L'esposizione, che resterà visibile dal 5 ottobre al 5 maggio intende valorizzare oggetti e opere d'arte raramente visibili nelle mostre permanenti. Sono stati intrapresi interventi sulle formelle del Fregio dell'Arte della Guerra che, entro fine anno, saranno riallestite in una nuova collocazione: torneranno infatti a decorare le Soprallogge del piano nobile, dove già si trovavano nel XVIII secolo, dopo essere state rimosse dalla loro collocazione originaria, sul dossale del sedile della facciata del palazzo.

"Accanto ai grandi lavori strutturali sul Palazzo Ducale, al riallestimento della collezione permanente, alla messa a norma dei depositi ed al lavoro di conoscenza delle opere in essi contenute - dice Luigi Gallo, Direttore della Galleria - stiamo portando avanti un ampio progetto di valorizzazione dell'arte marchigiana e offrire al pubblico una nuova lettura della grande stagione fra Rinascimento e Barocco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA