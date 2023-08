Mondiali Ginnastica Ritmica, Raffaeli e Baldassari a Valencia

Una spettatrice di eccezione per le performance di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri pronte a dare battaglia a Valencia, in Spagna, per i campionati mondiali di Ginnastica ritmica. La prima cittadina di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, è pronta a volare in Spagna per assistere alle fasi clou della competizione che vede le due atlete della Ginnastica Fabriano pronte a sfidare le migliori ginnaste mondiali per i vari titoli messi in palio.

La sindaca ha rivolto un caloroso in bocca al lupo a nome della città a Sofia e Milena già partite in vista dell'avvio della competizione prevista per domani 23 agosto.

Successivamente Ghergo le raggiungerà per le finali per rappresentare la città di Fabriano su invito del Sindaco di Valencia e della Reale Federazione Spagnola di Ginnastica.

"Milena e Sofia rappresentano il meglio della nostra comunità: due campionesse assolute che coniugano la passione per lo sport e i sacrifici per ottenere grandi risultati con una grande maturità", sottolinea la sindaca Daniela Ghergo. "Sofia, già qualificata per le prossime Olimpiadi, dovrà difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno, - ricorda - e Milena lotterà anche per ottenere il pass per le Olimpiadi di Parigi.

Per manifestare il sostegno e il calore dell'intera città sarò a Valencia a fare il tifo per loro, anche in segno di gratitudine per quanto rappresentano per la città di Fabriano, di cui sono cittadine onorarie".



