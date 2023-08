Dopo un litigio incendiano un'auto, 3 veicoli danneggiati

Per futili motivi legati ad un precedente litigio litigio, tre persone hanno dato fuoco ad un'auto Opel Astrea e le fiamme si erano propagate ad altri due veicoli. I fatti avvenuti nel centro di Montegranaro, in provincia di Fermo, risalgono alla fine dello scorso giugno.

Dopo articolate indagini, supportate anche dall'analisi dei filmati acquisiti dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, i carabinieri di Montegranaro hanno denunciato in stato di libertà tre individui per i reati di danneggiamento seguito da incendio aggravato e minacce in concorso.

I soggetti coinvolti, due cittadini nordafricani, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, e un pregiudicato del posto, sono stati individuati come i presunti autori dell'incendio e del danneggiamento dei veicoli. Per futili motivi connessi ad un pregresso litigio, avevano appiccato le fiamme all'auto di un residente che era andata completamente distrutta; il fuoco si era propagato a una Bmw e a una Renault, parcheggiate nelle vicinanze. L'autorità giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Montegranaro, che procederà nelle attività investigative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA