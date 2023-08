Danneggiata porzione mura recinzione dietro Basilica Tolentino

Atto vandalico ai danni di uno dei muri di recinzione del cortile della ex scuola Bezzi, nella zona retrostante il complesso monumentale della Basilica di San Nicola di Tolentino, in provincia di Macerata. A darne notizia è il Comune.

Da quanto si è potuto ricostruire, sembrerebbe che alcuni ragazzi abbiano utilizzato un sbarra di ferro, rinvenuta proprio nei pressi del manufatto, per scalzare i mattoni e aprire una profonda fessura sul muro, indebolendo anche la portata muraria; si è rischiato che tutta la recinzione in ferro cadesse sulla via sottostante. Grazie alle telecamere presenti le forze dell'ordine coordinate dall'autorità giudiziaria stanno indagando per risalire agli autori di questo gesto.

"Siamo molto dispiaciuti - commenta il sindaco Mauro Sclavi - per questo ennesimo scellerato atto vandalico che ha danneggiato la recinzione di un monumento simbolo della nostra città che è anche la casa di tutti noi e dei ragazzi in particolare, oltre che del co-patrono". "Con Padre Giustino, Padre Provinciale degli Agostiniani, siamo rimasti davvero costernati e dispiaciuti per questo comportamento davvero insensato e inspiegabile", aggiunge il sindaco. "Comunque lascio aperta la porta del mio ufficio agli autori di questo deprecabile gesto per parlare e capire quali sono i loro disagi, evitando complicazioni più gravi, anche giudiziarie, magari mettendosi a disposizione del Comune per riparare il danno fatto". "Si confida nel buonsenso e nel ravvedimento di chi purtroppo, in un momento di scarsa lucidità, ha causato alla nostra comunità questo danno, assolutamente inutile ed evitabile - conclude il sindaco - Vista la situazione già dalle prossime ore sarà nostra premura intervenire per sistemare e richiudere la buco sul muro".



