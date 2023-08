Al via terzo Recanati Comics Festival a Villa Colloredo Mels

Al via la terza edizione di Recanati Comics Festival (25-26-27 agosto) a Villa Colloredo Mels e a Palazzo Venieri. Ma il museo Civico di Villa Colloredo Mels a Recanati (Macerata), dal 25 agosto al 7 gennaio, si prepara a diventare uno dei principali punti di riferimento in Italia per gli appassionati di fumetto, e non solo: l'occasione è la mostra "Da Ulisse a Corto Maltese, viaggio nell'immaginario di Hugo Pratt" dedicata al genio artistico del grande fumettista scomparso nel 1995; l'esposizione nasce nell'ambito della terza edizione del Recanati Comics Festival, e dalla collaborazione tra Comune di Recanati, Associazione Arcadia, Sistema Museo e Cong Sa.

Ricco il percorso espositivo, con oltre 60 tavole originali, filmati e riproduzioni, allestite in un vero e proprio viaggio che si snoda attraverso riferimenti letterari che hanno ispirato le opere di Pratt. Si parte con le 26 tavole integrali dell'Odissea, realizzate nel 1963 per "Il Corriere dei piccoli": Ulisse, infatti, è stato il primo marinaio disegnato da Hugo Pratt, che definirà proprio l'Odissea come "un caleidoscopio di tutte le situazioni del romanzo d'avventura".

La mostra prosegue con il racconto dei tanti viaggi e personaggi esotici che hanno caratterizzato la ricca produzione di fumetti di Pratt e le navigazioni di Corto Maltese: verso Rapa Nui per solcare mari in compagnia di La Perouse e verso Apia per incontrare Robert Louis Stevenson, per approdare nella Venezia di Baron Corvo e, nel Sogno di una Notte di Mezza Estate, in compagnia di William Shakespeare o in Etiopia per abbracciare Arthur Rimbaud. E poi ancora Parzival, Hermann Hesse e Moby Dick, Rasputin e Jack London, Saint Exupéry. Non mancano i riferimenti letterari al continente americano con Jorge Luis Borges, Robert Arlt, Leopoldo Lugones, Oliver Curwood, Zane Grey e Kenneth Roberts.

"Siamo felici di aprire questa terza edizione del Comics Festival con la straordinaria mostra delle tavole di Hugo Pratt.

- commenta Rita Soccio, assessora alle Culture e Turismo del Comune di Recanati - In questi anni abbiamo lavorato per aiutare a crescere le realtà culturali recanatesi, scommettendo su nuove idee ed energie, ma mai scollegate dalla realtà cittadina".





