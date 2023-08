Accoltella durante una lite e scappa, indagano i carabinieri

Al culmine di un litigio, avvenuto davanti all'ex compagna, un uomo ha ferito con un'arma da taglio un altro uomo che era in compagnia della donna e poi è scappato. E' accaduto nel tardo pomeriggio in via De Amicis a Civitanova Marche (Macerata), nei pressi di un distributore di benzina e di un bar. L'aggredito, secondo le prime informazioni, ha subito diverse ferite ma sarebbero superficiali; è stato trasportato in ospedale dal 118 con la Croce Verde. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Civitanova per capire la dinamica dell'aggressione e trovarne il responsabile.



