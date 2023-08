A Maiolati Spontini apre giardino Casa Museo Gaspare Spontini

A Maiolati Spontini (Ancona), città natale Gaspare Spontini, venerdì 25 agosto si celebra il grande compositore nella casa dove trascorse gli ultimi anni della sua vita insieme alla moglie Celeste Erard.

Sarà una giornata dedicata al ricordo del genio musicale e alla valorizzazione della sua generosità verso la piccola comunità marchigiana cui lasciò proprietà ed averi, tra cui appunto la Casa Museo entrata di recente nel circuito delle Case della Memoria.

La giornata vede, alle ore 16.30, l'inaugurazione del giardino della Casa Museo, un'area verde di 200 metri quadrati collegata all'edificio grazie ad un nuovo percorso di vetro metallo e legno. I lavori sono stati finanziati dal Comune per 160mila euro, il progetto è dello Studio Brau Battistelli Roccheggiani Architetti. "Si tratta - spiega il sindaco Tiziano Consoli - di uno spazio che sarà accessibile alla popolazione e che contribuisce alla riqualificazione del centro storico, nell'ottica del più ampio progetto Ma.Spo di rigenerazione urbana, sociale e architettonica del capoluogo, che diventa borgo musicale".

L'iniziativa si inquadra nel percorso di avvicinamento alle celebrazioni per i 250 anni della nascita di Spontini che ricorre nel 2024, e che vede il Comune collaborare con la Fondazione Pergolesi Spontini in numerosi eventi culturali. Tra questi, alle ore 18,30, la presentazione del il libro "Sulle tracce di Gaspare Spontini. Profilo di un compositore europeo dalla scrittura 1774 - 1851" di Lucia Benedos e Patrizia Rizzi (editore Affinità Elettive) per una biografia di Spontini partendo dallo studio della grafia. Segue alle ore 21.30 la proiezione gratuita in piazza della Vittoria, del docufilm "Gaspare Spontini Celeste Amore" con Lodo Guenzi nei panni di Spontini, produzione Subwaylab con il sostegno di Regione Marche, Comuni di Maiolati e Jesi, Fondazione Pergolesi Spontini. Nel corso della giornata, la famiglia Ceccarelli di Cupramontana donerà alla Casa Museo un manifesto del 1851, anno della morte di Spontini, su una iniziativa pubblica di ricordo e celebrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA