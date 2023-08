Finta operatrice postale si fa accreditare 1.800 euro

Si finge operatrice postale e, affermando di voler tutelare un utente da operazioni fraudolente, in realtà inesistenti, riesce a farsi accreditare 1.800 euro. E' accaduto a Porto San Giorgio (Fermo) dove i carabinieri hanno denunciato una 40enne dopo articolate indagini.

I militari hanno accertato che la donna, in concorso con altre persone, aveva contattato telefonicamente la vittima fingendosi un operatore postale; aveva comunicato all'utente la presenza di operazioni fraudolente sul conto corrente. Poi, guidando passo dopo passo il truffato, lo aveva indotto a compiere alcune operazioni online, in modo da ricevere un accredito di denaro pari a 1.800 euro. Dopo aver ottenuto il denaro, la truffatrice si è resa subito irreperibile. Dopo la denuncia, hanno controllato i tabulati telefonici e la documentazione bancaria, individuando e denunciando la presunta responsabile del raggiro.



