Atletica: Mondiali; Tamberi e Fassinotti in finale nell'alto

Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti si sono qualificati per la finale del salto in alto ai Mondiali di atletica leggera a Budapest. Eliminato, invece, il terzo azzurro in gara, Stefano Sottile. I giudici hanno ammesso alla sfida per le medaglie (martedì prossimo) 13 atleti, invece dei 12 usuali, cioè tutti coloro che hanno superato l'asticella alla misura di 2,28, superata solo al terzo e ultimo tentativo dal campione olimpico di Tokyo.

Quanto agli altri azzurri impegnati in mattinata nelle qualificazioni, Davide Re è entrato nella semifinale dei 400 metri, quarto della sua batteria con 45.07 ma qualificato in base ai tempi. Doppio pass azzurro nelle batterie dei 400 ostacoli: si qualificano Alessandro Sibilio e Mario Lambrughi.

Al terzo e ultimo tentativo, la primatista italiano Daisy Osakue ha centrato la qualificazione del disco femminile con il dodicesimo posto, l'ultimo utile.



