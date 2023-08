Rugby: verso i Mondiali; Italia-Romania 57-7

L'Italia batte la Romania per 57-7 in un test match delle 'Summer Nations Series' giocato al 'Riviera delle Palme' di San Benedetto del Tronto e che, per entrambe le nazionali, è stato di preparazione ai Mondiali in Francia (8 settembre-28 ottobre).

La partita è stata un dominio degli azzurri dall'inizio alla fine, ed è stata quindi una giornata difficile per i romeni, rimasti in 14 dopo soli 9 minuti per un cartellino rosso a Motoc. Nove le mete realizzate dall'Italrugby: a realizzarle sono stati Odogwu, Ioane, Alessandro Garbisi (trasformata dal fratello Paolo), Capuozzo (2), Nicotera, Brex, Lamb e Halafihi.

Ora gli azzurri giocheranno un ultimo test prima dei Mondiali, sabato prossimo, 26 agosto, a Treviso contro il Giappone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA