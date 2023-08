Incidente in A14 nel sud delle Marche, due feriti e code

Incidente stradale lungo la carreggiata sud dell'autostrada A14, nel tratto fra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), all'altezza del km 311. Sono rimaste coinvolte due autovetture, due le persone ferite in modo non grave trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Sula carreggiata il traffico è stato bloccato e poi riaperto, si è formata una coda di circa 5 km. In direzione opposta, nella carreggiata verso Ancona, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Grottammare, si sono formati 4 km di coda per curiosi, fa sapere Aspi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e le code in direzione Pescara sono in diminuzione.



