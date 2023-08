Escursionista dispersa, soccorsa da Cnsas e vigili del fuoco

Si è concluso poco dopo la mezzanotte un intervento di ricerca di un'escursionista proveniente da Ancona, dispersa in una zona molto impervia in Valle Scurosa a Sefro, in provincia di Macerata. La donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e successivamente riaccompagnata a valle. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La donna si era allontanata dal suo gruppo, composto da tre persone, che si sono separate durate una gita a Valle Scurosa. I due compagni di gita, non vedendola tornare, hanno lanciato l'allarme al 112.



