Sei interventi della Guardia costiera per assistenza sanitaria

Sei episodi di assistenza per soccorsi sanitari per malori o decessi in spiaggia, due soccorsi a imbarcazioni da diporto con sei diportisti salvati, un intervento per un malore di un marittimo a bordo della nave e un monitoraggio per assistenza di unità da diporto in navigazione internazionale, oltre all'assistenza alla nave umanitaria Humanity 1 approdata al porto di Ancona.

E' il bilancio dell'attività della Guardia costiera di Ancona in ciò che più la contraddistingue, il soccorso in mare, nel periodo di Ferragosto, a partire dell'11 agosto. Anche quest'anno, al fine di vigilare sull'ordinato svolgimento delle attività balneari e diportistiche, è stato predisposto il consueto dispiego di personale e mezzi nautici, a cui si è aggiunta la novità di una moto d'acqua, la Gc L20, rivelatasi fondamentale per l'accesso negli anfratti più critici del litorale della Riviera del Conero.

Dall'11 agosto a oggi la Guardia costiera ha elevato 32 verbali (di cui 11 nela sola giornata di Ferragosto) per violazioni relative a ormeggio/navigazione sotto costa, per navigazione in aree riservate alla balneazione e per mancanza di dotazioni di sicurezza, per un valore complessivo di oltre 7.300 euro. A ciò va aggiunta l'attività per la vigilanza del diporto nautico, con particolare attenzione al noleggio abusivo, in difformità delle norme del Codice della Nautica da Diporto, che ha comportato, dall'inizio della stagione estiva, l'elevazione di 60 verbali, per un ammontare totale delle sanzioni superiore ai 220mila euro.



