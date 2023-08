Escursionista cade al lago di Pilato, soccorsa da Cnsas

La stazione di Montefortino del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta intorno alle 17.00 di oggi al Lago di Pilato, in provincia di Ascoli Piceno, per un'escursionista caduta sul sentiero con un trauma alla gamba.

L'elicottero Icaro 02, giunto sul posto ha sbarcato tramite verricello il tecnico di elisoccorso del Cnsas e il medico anestesista-rianimatore, che hanno provveduto a stabilizzare la paziente, prima di trasportarla presso l'ospedale di Fabriano (Ancona).

I tecnici della stazione di Montefortino, precedentemente attivati per un intervento sul Monte Sibilla risolto poi dall'elicottero Icaro 02, hanno coadiuvato nelle operazioni di recupero avvenute mediante verricello.



