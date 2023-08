Famiglia belga di 5 persone si perde, soccorsi da vigili fuoco

Una famiglia belga di cinque persone (padre, madre e tre bambini) che aveva perso l'orientamento durante una gita nel territorio di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino, è stata soccorsa da squadre dei vigili del fuoco.

I cinque si sono persi durante un'escursione nei sentieri di una zona boscosa, sono riusciti comunque dare l'allarme chiamando i carabinieri che hanno allertato i vigili del fuoco, intorno alle 22:40. Individuarli, però non è stato semplice, soprattutto a per difficoltà linguistiche: la famigliola parla solo francese.

Sono stati infine rintracciati e riaccompagnati alla loro auto nel giro di un paio di ore: stanno bene non hanno avuto necessità di cure mediche.



