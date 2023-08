Caldo: Ancona con bollino giallo fino a sabato

Torna il caldo e tornano i bollettini del Ministero della Salute. Ancona ha il bollino giallo da oggi fino a sabato 19 agosto, che indica una fase di preallerta (livello 1) su condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore.

Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Intanto sabato prossimo saranno 9 le città con il bollino rosso, il massimo livello di allerta per il caldo: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma.



