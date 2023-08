Atletica: Tamberi in partenza, 'sogno da anni oro mondiale'

(ANSA) - FIUMICINO-ISOLA SACRA, 17 AGO - Gianmarco Tamberi, campione olimpico del salto in alto a Tokyo, è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino con un volo diretto per Budapest, dove parteciperà ai Mondiali di atletica leggera, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. In viaggio con lui lo staff tecnico formato dall'allenatore Giulio Ciotti, il preparatore atletico Michele Palloni e l'osteopata Andrea Battisti.

"Non vedo l'ora di scendere in pedana e far venire fuori il frutto di ogni singola goccia di sudore versata negli ultimi 365 giorni. Manca solo quella medaglia che sogno da anni, sarà dura, durissima ma voglio provarci", scrive il capitano azzurro sul suo profilo Instagram, al termine degli allenamenti al Centro di preparazione Olimpica di Formia. Tamberi scenderà in pedana per il primo turno domenica mattina alle 10.35. La finale del salto in alto è in programma martedì 22 alle 19.55.



