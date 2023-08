Migranti: sulla Humanity disegni per spiegare l'accoglienza

Hanno utilizzato anche i disegni i volontari e gli attivisti a bordo della nave umanitaria Humanity per spiegare ai 106 naufraghi raccolti in zona Sar libica e sbarcati oggi nel porto di Ancona come funziona l'accoglienza e anche i diritti di cui possono godere in Europa, compreso quello di chiedere asilo politico.

Lo rende noto la pagina instagram Sos Humanity, in cui è postata una foto dei migranti e dei volontari. Ai naufraghi viene spiegato come avverrà l'accoglienza con dei disegni: porto, Croce Rossa, pullman, ospedale. I migranti invece, provenienti da Paesi africani, hanno potuto disegnare la loro terra, i colori delle loro bandiere e la nave che li ha soccorsi.

Sulla Humanity ci sono 14 minori tra i 14 e i 17 anni, tra i bambini più piccoli due gemelli di 6 mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA