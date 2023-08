La nave ong Humanity 1 arrivata ad Ancona con 106 migranti

La nave umanitaria Humanity 1 è arrivata nel porto di Ancona, con a bordo 106 migranti raccolti in mare nell'area Sar libica. Si tratta dello secondo approdo nel capoluogo marchigiano per la nave della ong tedesca United for Rescue, dopo quello del 15 luglio, quando sbarcarono circa 200 naufraghi, e del sesto dall'inizio dell'anno ad Ancona da parte di varie navi umanitarie. Tra i 106 a bordo ci sarebbero una donna incinta e due bambini di 6 mesi, oltre ad un certo numero di minori stranieri non accompagnati.

L'accoglienza si svolge secondo un meccanismo ormai collaudato, messo a punto dalla Prefettura di Ancona, a cui partecipano la Questura, la protezione civile regionale e la Croce Rossa. Dopo un primo controllo sanitario a bordo, i 106 naufraghi verranno trasferiti in pullman al PalaBrasili, a Collemarino, per le procedure di identificazione. Da lì partiranno per le strutture di accoglienza di destinazione, tutte nelle Marche. Sulla banchina 19 dello scalo portuale, il prefetto Darco Pellos e il questore Cesare Capocasa stanno seguendo le operazioni.



