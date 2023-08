A causa di un incidente stradale, il Maestro Francesco Lanzillotta non potrà dirigere le prossime recite di Adelaide di Borgogna in programma al Rossini Opera festival di Pesaro.

La recita di questa sera, mercoledì 16 agosto, sarà diretta dal maestro Enrico Lombardi, suo assistente, che il Festival ringrazia per la sua immediata disponibilità. Il Festival augura al Maestro Lanzillotta "una pronta guarigione".



