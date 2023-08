Ha violato numerosi divieti di ritorno nelle Marche, arrestata

Deve scontare una pena di 5 mesi di arresto per le numerose inosservanze al divieto di ritorno nelle Marche commesse nel 2009. Per questa ragione una cittadina romena, di 37 anni, è stata fermata da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, impegnata in un controllo di retrovalico a Basovizza.

Fermata appunto per un controllo, ai Carabinieri è risultato che la donna si prostituiva nelle Marche dove è tornata più volte nonostante i divieti. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura dalla Procura di Fermo, che i militari hanno eseguito arrestando la donna e portandola al carcere del Coroneo a Trieste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA