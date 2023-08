Governatore Marche, Mancini resta nostro testimonial

"Roberto Mancini resta il testimonial delle Marche e non solo perché ha un contratto con noi fino al 2025, ma soprattutto perché rimane lo sportivo marchigiano più famoso nel mondo, insieme a Valentino Rossi". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in un'intervista pubblicata sul Corriere Adriatico. "Ha allenato il Manchester City, è stato accostato al Psg, vuol dire il suo nome è un valore aggiunto all'estero - aggiunge -. E siccome il progetto di promozione turistica che stiamo facendo crescere è di portare i turisti dall'estero alle Marche, Mancini è il testimonial perfetto".

Acquaroli spiega poi di "non conoscere i motivi" che hanno portato Mancini a dimettersi, "una decisione che immagino sofferta, della quale sono personalmente dispiaciuto ma che rispetto". Non so dove andrà ad allenare, tuttavia se la sua scelta fosse di andare in Inghilterra, in Francia o in Arabia Saudita, la funzione di Mancini testimonial delle Marche verrebbe addirittura esaltata", sottolinea il presidente della Regione.



