Adelaide di Borgogna, al Rof piace il teatro nel teatro

Il sipario si alza su un palcoscenico nudo con camerini a vista e altri ambienti di servizio, attrezzeria e parti di scenografia. A poco a poco arrivano coristi e comparse, artisti e tecnici per preparare Adelaide di Borgogna al Rossini Opera Festival 2023. Ma durante l'allestimento dello spettacolo, arte e vita finiranno per mescolarsi, tra amori, tradimenti, piccoli (e grandi) incidenti di percorso. E' il gioco del teatro nel teatro scelto per presentare a Pesaro questa opera rossiniana di rara esecuzione dal regista Arnaud Bernard, con le scene di Alessandro Camera, i costumi di Maria Carla Ricotti e le luci di Fiammetta Baldiserri, mettendo in scena l'intera macchina teatrale con i tecnici a vista che montano e smontano scenografie, la confusione tra coristi e comparse, il pianista sul palcoscenico ad accompagnare i recitativi.

Un modo per rendere omaggio al grande lavoro dietro le quinte, spesso ignoto al pubblico, ma anche per 'animare' un titolo di Rossini, che non ebbe grande successo nel 1817, quando fu rappresentato per la prima volta al Teatro Argentina di Roma, su un libretto drammaturgicamente debole, oggi attribuito a Giovanni Schimdt, dedicato ad un episodio di storia medievale: le nozze dopo il 950 della vedova del re d'Italia Adelaide di Borgogna all'imperatore Ottone di Germania.

Il pubblico della Vitrifrigo Arena ha mostrato di gradire il gioco scenico, e ha applaudito con entusiasmo a scena apeta e al termine. Successo personale per i cantanti Varduhi Abrahamyan (nel ruolo en travesti di Ottone), Olga Peretyatko (Adelaide), Riccardo Fassi (Berengario), René Barbera (Adelberto), Paola Leoci (Eurice), Valery Makarov (Iroldo) e Antonio Mandrillo (Ernesto), bravi nella parte musicale ma anche in quella scenica dove hanno sfoggiato senso dell'umorismo e autoironia.

Ovazioni anche per il maestro Francesco Lanzillotta alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, preparato da Giovanni Farina, anche lui in scena in abiti borghesi. Adelaide di Borgogna sarà riproposta il 16, 19 e 22 agosto.



