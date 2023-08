Torna Aureliano in Palmira e riconquista il Rof

Aureliano in Palmira torna a Pesaro e riconquista il pubblico. Il secondo titolo del Rossini Opera Festival 2023 è stato accolto ieri sera alla Vitrifrigo Arena da applausi e vere e proprie ovazioni per gli interpreti, nella ripresa di un celebre allestimento di Mario Martone del 2014. La produzione, con le scene di Sergio Tramonti, i costumi di Ursula Patzak e le luci di Pasquale Mari, si aggiudicò nel 2015 il premio di Best Rediscovered Work agli International Opera Awards.

Titolo 'perduto' e recuperato grazie al lavoro della Fondazione Rossini e del Rof, diventato leggendario, l'unico lavoro di Rossini scritto per un castrato, Giovanni Battista Velluti nel ruolo del giovane guerriero Arsace, fu rappresentato per la prima volta alla Scala nel 1813. Non fu un grande successo e il compositore riutilizzò disinvoltamente la sinfonia, senza cambiare neppure una nota, e varie altre pagine nel Barbiere di Siviglia.

A Pesaro viene riproposta nell'edizione critica della Fondazone Rossini, curata da Will Crutchfield. George Petrou ha diretto l'Orchestra Sinfonica G. Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna. Festeggiatissima dal pubblico la compagnia di canto: Alexey Tatarintsev (Aureliano), Sara Blanch (Zenobia), Raffaella Lupinacci (nel ruolo en travesti di Arsace), Marta Pluda (Publia), Sunnyboy Dladla (Oraspe), Davide Giangregorio (Licinio), Alessandro Abis (Gran Sacerdote), Elcin Adil (Un Pastore). Lo spettacolo, trasmesso in diretta su Rai Radio 3, sarà riproposto il 15, 18 e 21 agosto.



