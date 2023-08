Mancini via: amici di Jesi, siamo tutti sorpresi

"Siamo tutti sorpresi, le dimissioni di Roberto (Mancini, ndr) non ce le aspettavamo": a dirlo all'ANSA è Bruno Sassaroli, di Jesi (Ancona), uno degli amici più cari dell'ormai ct della Nazionale. "Inizialmente ho pensato che la notizia fosse una bufala, se non altro perché proprio pochi giorni fa era stato definito il nuovo staff della Nazionale", aggiunge Sassaroli. "Cosa sia accaduto non lo sappiamo, Roberto non si è hai confidato con noi su eventuali problematiche", racconta l'amico. "Gli ho appena inviato un messaggio, ma ancora non mi ha risposto - dice ancora Sassaroli -. Vedremo nelle prossime ore di capire meglio i motivi alla base di questa decisione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA