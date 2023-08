Malore in spiaggia, bagnante di 82 anni muore a Numana

Un bagnante di 82 anni è morto oggi sulla spiaggia di Numana (Ancona), dopo essere stato colto da un malore mentre era sotto l'ombrellone. L'uomo è andato in arresto cardiaco. I primi soccorsi sono stati prestati da due volontari della Croce Gialla fuori servizio, che erano anche loro in spiaggia, a cui si è aggiunto un medico che ha tentato di rianimare l'82enne. E' intervenuta anche la Croce Rossa con l'idroambulanza di stanza a Numana e il 118. Ma le manovre rianimatorie sono state vane. Si era levata in volo anche l'eliambulanza, che è tornata indietro.



